Кабмін утворив держконцерн «Укрветсанзавод»

Кабінет міністрів України утворив державний концерн «Укрветсанзавод».

Відповідну постанову № 13 від 12 січня 2011 року опубліковано на сайті уряду.

До концерну увійшли державні підприємства: «Тульчинський завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», Калинівський державний завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», Ковельський державний завод кормових добавок «Ветсанзавод», Костянтинівський державний ветсанзавод, Маріупольський ветсанзавод, Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод, Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод «Ветсанзавод», Сквирський завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанутильзавод», Кіровоградський завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», Жовківський завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна, Новосанжарський ветеринарно-санітарний завод, Хорольський ветеринарно-санітарний завод, Костопільський ветсанзавод, Лебединський державний ветсанзавод, Роменський ветеринарно-санітарний завод, Тернопільський державний завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», Куп’янський ветеринарно-санітарний завод «Ветсанзавод», Лозівське державне підприємство кормових добавок, Новотроїцький завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна, Хмельницький державний завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», Шепетівський ветсанзавод, Тальнівський завод із виробництва м`ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод» і Ніжинський ветсанзавод із виробництва м`ясо-кісткового борошна.

Також постановою затверджено статут концерну.

Згідно з документом, концерн утворено з метою координації діяльності учасників із забезпечення екологічного, ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні шляхом утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів і продовольчої сировини, а також для підвищення якості та збільшення обсягів реалізації продукції, отриманої в результаті утилізації та переробки відходів тваринного походження (борошно м`ясне, кісткове, м`ясо-кісткове, кров`яне, рибне, пір`яне, жир тощо).