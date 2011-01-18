На Водохрище в Україні сильних морозів не буде.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 19 січня по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці туман. На дорогах Лівобережжя ожеледиця. Вітер у західній половині південно-західний, на решті території південно-східний, 3-8 м/с. Температура на Правобережжі та в Криму вночі та вдень - від 1° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті, в Криму та на півдні Одещини - 3-8° тепла, вночі в Карпатах - 2-7° морозу); у східних областях вночі - 7-12° морозу, на Луганщині - 14-19°, вдень - 4-9° морозу; на решті території вночі - 3-8° морозу, вдень - 0-5° морозу.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.