Екс-міністра охорони здоров'я Митника призначать губернатором?

Прем`єр-міністр Микола Азаров почав просувати колишнього міністра охорони здоров`я Зіновія Митника на пост голови Івано-Франківської облдержадміністрації, який нині займає Михайло Вишиванюк.

Про це «Коментарям» повідомили джерела в Івано-Франківській ОДА.

За словами джерела, своїми діями прем`єр хоче показати, що здатний лобіювати інтереси своїх людей, в тому числі, і кадрові. Як відомо, Зиновія Митника називали близьким до Миколи Азарова.

При цьому джерело зазначило, що пікантності цій ситуації додає той факт, що до цих пір Зіновій Митник та Михайло Вишиванюк вважалися близькими друзями.