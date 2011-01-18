Екс-міністра охорони здоров'я Митника призначать губернатором?
15:29, 18 січня 2011Країна
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Подейкують, Франківщини...
Прем`єр-міністр Микола Азаров почав просувати колишнього міністра охорони здоров`я Зіновія Митника на пост голови Івано-Франківської облдержадміністрації, який нині займає Михайло Вишиванюк.
Про це «Коментарям» повідомили джерела в Івано-Франківській ОДА.
За словами джерела, своїми діями прем`єр хоче показати, що здатний лобіювати інтереси своїх людей, в тому числі, і кадрові. Як відомо, Зиновія Митника називали близьким до Миколи Азарова.
При цьому джерело зазначило, що пікантності цій ситуації додає той факт, що до цих пір Зіновій Митник та Михайло Вишиванюк вважалися близькими друзями.
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