Уряд допоможе вітчизняним виробникам ліків - Азаров

Кабінет міністрів України має намір надавати допомогу вітчизняним виробникам ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«Я дав доручення, щоб все, що можна виробляти у себе з ліків, щоб виробляли», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд готовий надати пільгові кредити тим підприємствам, які вироблятимуть в Україні ліки, а також купуватимуть ліцензії на виробництво ліків в Україні.

В той же час прем`єр-міністр зазначив, що протягом 2-3 років потрібно провести імпортозаміщення в частині виробництва власних ліків.