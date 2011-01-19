Незручна правда про нашу еволюції

Чому у красивих людей частіше народжуються дочки, ніж сини? Тому що для жінки краса важливіша, ніж для чоловіка, відповідає еволюційний психолог Сатоші Канацава з Лондонської школи економіки, автор книги "Десять політично некоректних істин про людську природу" (Ten Politically Incorrect Truths about Human Nature). Учений визнає, що деякі з його ідей здаються аморальними, але запевняє, що вони підкріплені науковими даними. Журналіст Джеремі Лоренс викладає теорії Канацави на сторінках The Independent.

1) "Гіпотеза Тріверса-Уільярда" говорить: якщо батьки можуть передати дітям риси, більш сприятливі для особин певної статі, дітей цієї статі народиться більше. Канацава припустив, що у красивих людей більше дочок, бо з точки зору еволюції головна перевага жінки над її суперницями - краса, і знайшов статистику, яка це підтверджує.

2) Ліберали розумніші консерваторів. Канацава відшукав дані, що середній IQ молодих людей, які іменували себе "украй ліберальними", становив 106 балів, а тих, хто назвав себе "украй консервативними" - 95. "Еволюція спонукає людей до консерватизму, до того, щоб вони дбали переважно про своїх рідних і друзів. Лібералізм і турбота про невизначеній безлічі незнайомих людей, які не перебувають із тобою в генетичній спорідненості, - щось новаторське з еволюційної точки зору. Тому розумні діти частіше стають лібералами, коли підростають", - викладає автор висновки Канацави.

3) Теракти смертників не завжди продиктовані релігійними мотивами. Але якщо релігія фігурує в цій ситуації, це завжди іслам, стверджує Канацава. На думку вченого, пояснення в тому, що іслам дозволяє полігамію і, отже, жінок вистачає не на всіх чоловіків. "Для багатьох молодих терористів-смертників мусульманського віросповідання рушійна сила - поєднання полігамії з обіцянкою великого гарему з дівами на небесах", - пише Канацава.

Любов чоловіків до блондинок Канацава пояснює тим, що світле волосся - ознака молодості (з віком вони темніють). Полігамію він вважає невід`ємною рисою людської природи: "Якщо майновий розрив великий, жінці краще ділити з кимось багатія, ніж вести моногамний спосіб життя з бідняком". Подружжя, у якого є сини, а не дочки, рідше розлучаються, так як синам батько потрібніший: він гарантує, що нащадок успадкує багатство і соціальний статус, вважає Канацава. "Криза середини життя" у чоловіків Канацава пояснює не старінням чоловіків, а тим, що їхні дружини виходять з репродуктивного віку. Сексуальні інтрижки політиків-чоловіків вчений вважає нормою: до політичної влади чоловік й прагнуть тільки тому, щоб залучити побільше жінок. Сексуальні домагання, яким чоловіки піддають жінок на роботі, - не дискримінація жінок, а лише частковий вияв поведінки чоловіків із потенційними конкурентами, вважає Канацава.

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