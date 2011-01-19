Друзі мають між собою генетичну схожість

Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго дійшли висновку, що люди, які перебувають у дружніх стосунках, мають генетичні схожості, що може бути виправдане з точки зору еволюції і виживання.

У ході дослідження вчені проаналізувала варіації в шести генах приблизно п`яти тисяч добровольців, які взяли участь у двох незалежних генетичних дослідженнях. Після статистичного обліку можливої генетичної схожості учасників за рахунок їхньої статі, раси, віку і ймовірного споріднення, автори дослідження змогли показати, що люди, що перебувають у дружніх стосунках, схильні мати одні й ті ж варіації в гені DRD2. Крім того, у друзів спостерігається, як правило, більше генетична різноманітність гену CYP2A6.

Обидва гени, за словами вчених, пов`язані з соціальною поведінкою людини, варіації DRD2 відображають схильність їх власника до алкоголізму. Ген CYP2A6 пов`язаний з так званою соціальною відкритістю його власника.

За словами вченого, зближення людей, що мають однакові варіації DRD2, може бути обґрунтоване з еволюційної точки зору і з точки зору виживання.

"Наприклад, якщо люди, що мають підвищений імунітет до будь-якого інфекційного захворювання, об`єднання їх у групу підвищує їхній колективний імунітет, тому що бактерії не можуть знайти серед них жодного сприйнятливого організму", - прокоментував дослідження Ніколас Крістакіс, співавтор публікації.

При цьому дружба людей з підвищеною варіабельністю гену CYP2A6, на думку авторів статті, вкладається в уявлення про те, що протилежності притягуються.

Водночас, багато фахівців у галузі генетики незадоволені наданими вченими доказами виявленого взаємозв`язку між генами людей та їхнім соціальним оточенням. Основна критика полягає в тому, що вченими був вивчений дуже маленький набір генів для того, щоб проводити паралелі і шукати соціальні взаємозв`язки на його основі. Багато експертів вважають, що для подібного рівня аналізу необхідно мати дані про варіації в генах всього людського геному, а не в шести обраних генах.

"Це дослідження дуже схоже на те, як якщо б його автори купили 6 лотерейних квитків і двічі виграли Джек-пот - так просто не буває", - прокоментував роботу незалежний експерт Девід Альтшулер з Броудівського інституту в Кембриджі, США.

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