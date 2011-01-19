Україна відмінила довідку на ВІЛ/СНІД для іноземців

Цього тижня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення", який став величезним кроком вперед у боротьбі з епідемією СНІДу в Україні, повідомили УНІАН у Всеукраїнській мережі людей, які живуть з ВІЛ.

Як вважають у Всеукраїнській мережі ЛЖВ, важливим кроком назустріч міжнародному співтовариству, в рамках нового закону, стала відміна обов`язкової довідки на ВІЛ/СНІД, яку повинні були надавати іноземці для отримання української візи, - ця норма давно вважається дискримінаційною у всьому світі й відсутня майже у всіх цивілізованих країнах світу.

Один з авторів закону, юрист «Всеукраїнської мережі ЛЖВ» Ірина ВАРШИК зазначила, що новий закон дозволяє лікарям інформувати партнерів ВІЛ-інфікованих осіб про те, що вони піддаються ризику зараження.

«Ця норма дуже важлива для зменшення інфікування ВІЛ. Вона дозволить лікарям, не розголошуючи інформацію про хворобу пацієнта, попереджати його партнера про можливість зараження. Тобто лікар проситиме людину здати тест на ВІЛ, оскільки, «на його думку», він міг інфікуватися. Але водночас, лікар не матиме права безпосередньо вказувати, від кого міг заразитися пацієнт». Вона відзначила, що партнером ВІЛ-інфікованої особи вважається не тільки статевий партнер, але й людина, яка приймала з ним ін`єкційні наркотики або психотропні речовини, а також, коли ВІЛ-інфікований не використовує презерватив або окремий шприц для запобігання подальшому розповсюдженню ВІЛ-інфекції.

Ще одним істотним доповненням нового закону, на думку представників Всеукраїнської мережі ЛЖВ, є забезпечення конфіденційності ВІЛ-інфікованої людини - якщо раніше інформацію про позитивний ВІЛ-статус пацієнта можна було передавати іншим медичним працівникам, і навіть медсестри знали про те, хто інфікований, а хто ні, то відтепер це можна зробити лише за письмової згоди самої особи і в межах трудових обов`язків (при передачі пацієнта іншому лікареві). Як зазначили у Всеукраїнській мережі ЛЖВ, це нововведення важливе для захисту людей в невеликих містах, де розголошення такої інформації, навіть в медичному оточенні, приводило до її витоку за межі медичного закладу і миттєвого поширення по всьому містечку чи селу.

Голова координаційної ради ВБО «Всеукраїнської мережі ЛЖВ» Володимир ЖОВТЯК, вважає, що новий закон захищає права всіх людей, а не тільки ВІЛ-інфікованих. "Він змінює пострадянські репресивні підходи до боротьби з інфекційними хворобами і допоможе боротися з хворобою, а не з хворими людьми", - сказав В.ЖОВТЯК.