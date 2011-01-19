В Україні в 2010 році зросло виробництво мінеральної води

В Україні за підсумками 2010 року зросло виробництво натуральної мінеральної води.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік вироблено 107 млн. дал газованої мінеральної води, що на 8,1% вище показника 2009 року. При цьому в грудні було вироблено 6,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 4,6% менше показника за листопад 2010 року і на 14,7% менше показника за грудень 2009 року.

Виробництво негазованої мінеральної води в 2010 році склало 27,7 млн. дал, що на 17,1% більше, ніж у 2009 році. У грудні минулого року було вироблено 2,2 млн. дал негазованої води, що на 12,2% більше, ніж у листопаді 2010 року, і на 6,3% більше, ніж у грудні 2009 року.