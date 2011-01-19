Які ліки можна виробляти в Україні?
12:31, 19 січня 2011Країна
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Доручення Азарова
Кабінет міністрів України має намір надавати допомогу вітчизняним виробникам ліків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».
«Я дав доручення, щоб все, що можна виробляти у себе з ліків, щоб виробляли», - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, уряд готовий надати пільгові кредити тим підприємствам, які вироблятимуть в Україні ліки, а також купуватимуть ліцензії на виробництво ліків в Україні.
В той же час прем`єр-міністр зазначив, що протягом 2-3 років потрібно провести імпортозаміщення в частині виробництва власних ліків.
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