Завтра в Україні пройде мокрий сніг з дощем

20 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, по всій території України, крім східних областей, Криму та Приазов`я, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в західних областях подекуди налипання мокрого снігу. Місцями туман. На дорогах східної частини ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-східний, 3-8 м/с. Температура у східних областях вночі 8-13° морозу, на Луганщині 15-20°, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 3-8° морозу, вдень у південній частині та на Закарпатті 0-5° тепла, на узбережжі Криму до 8° тепла).

У Києві та області пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.