Пенсійна реформа: чи збережуть стаж жінкам, які у декреті?
14:02, 20 січня 2011Країна
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Брифінг Азарова
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за збереження врахування трудового стажу жінкам, які перебувають у декретній відпустці, в ході проведення пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ми, безумовно, не повинні знижувати мотивацію жінок народжувати, і те врахування, яке зараз доводиться на так звану декретну відпустку, необхідно зберегти», - підкреслив М.АЗАРОВ.
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