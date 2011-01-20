Військовому клінічному центру передали медичне обладнання

У Вінниці міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ передав Військово-медичному клінічному центру Центрального регіону сучасне медичне обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, перебуваючи з робочою поїздкою у Вінниці, міністр оборони зустрівся з колективом центру і зазначив, що через цей центр проходить дуже багато людей і вони повинні отримувати якісну медичну допомогу.

«Наприкінці 2010 року було закуплено медичного бладнання на 100 млн. грн., і в 2011 році планується закупити обладнання для центрів та військових частин на 100 млн. грн.», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Довідка УНІАН. Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – високоспеціалізований багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад з поєднанням функцій органів управління медичною службою в центральному регіоні України.

До складу Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону входять 6 військових госпіталів, які дислокуються у Хмельницькому, Старокостянтинові, Житомирі, Новоград-Волинському, Білій Церкві, 59-й військовий мобільний госпіталь та 54-й військовий лазарет (с.Цибульове Кіровоградської області).