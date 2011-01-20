12 млрд виділено на соціальний захист чорнобильців

На соціальний захист і пенсійне забезпечення чорнобильців поточного року в державному бюджеті передбачено 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів, пов`язаних із 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

«Ми понад 12 млрд. грн. при наших обмежених можливостях направляємо цього року на соціальний захист і пенсійне забезпечення чорнобильців. 12 млрд. грн. – для нас це колосальний ресурс», - сказав М.АЗАРОВ.

Він уточнив, що на доплату за роботу на забруднених радіацією територіях фінансування буде збільшене на 170 млн. грн., понад 61 млн. грн. буде виділено на компенсацію сім`ям з дітьми і безплатне харчування потерпілих дітей, кошти на виділення щомісячної грошової допомоги збільшені на 72 млн. грн., а допомога з тимчасової непрацездатності постраждалих – майже в 2,5 разу.

«Звичайно, наші заходи не повинні обмежуватися покладанням вінків до пам`ятників і проведенням мітингів. Перш за все, ми повинні думати про тих людей, хто брав участь у ліквідації, про всіх тих постраждалих, які дотепер з цілого ряду причин не змогли одержати всі ті позиції, які повинні владою бути враховані», - сказав М.АЗАРОВ.