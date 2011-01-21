Посаду міністра охорони здоров'я Криму обійме фахівець із Києва

Посаду міністра охорони здоров`я Криму, яка стала вакантною після відставки за власним бажанням голови МОЗ АРК Сергія ДОНІЧА, може обійняти фахівець із Києва.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, на вільну посаду голови Міноздоров`у Криму розглядається кандидатура директора Департаменту управління і контролю якості медичних послуг МОЗ України Ігоря ШПАКА.

За словами голови Ради міністрів АРК Василя ДЖАРТИ, кандидат на посаду міністра буде представлений членам Радміну АРК на найближчому засіданні кримського уряду.

С.ДОНІЧ обіймав посаду міністра охорони здоров`я АРК із грудня 2002 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, кримський прем`єр В.ДЖАРТИ заявив журналістам, що глава кримського МОЗ подав у відставку за власним бажанням і має намір зайняти посаду головного лікаря Кримського республіканського закладу "Клінічна лікарня ім. М.Семашка".