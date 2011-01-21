Кому в Україні не платитимуть допомогу при народженні дитини

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" щодо уточнення умов призначення допомоги при народженні дитини.

Законопроект № 8001 від 17.01.2011 виніс на розгляд ВР депутат від ПР Андрій Пінчук.

Як йдеться у пояснювальній записці, основними завданнями проекту Закону є зменшення кількості дітей позбавлених батьківського піклування та зменшення кількості порушень батьками прав дитини (які призводять до позбавлення батьківських прав).

Законопроект передбачає позбавлення осіб, щодо яких в останні три роки винесено судове рішення про позбавлення їх батьківських прав, права на отримання допомоги при народженні дитини.

Прийняття цього закону зможе запобігти випадкам використання народження дітей тільки як джерело отримання держдопомоги, що матиме превентивну функцію щодо грубих порушень батьками прав дитини, зменшить кількість дітей позбавлених батьківського піклування.

ubr.ua