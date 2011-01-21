Декретну відпустку можна не враховувати для пенсії

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляє, що із впровадженням пенсійної реформи жінки отримають право не враховувати декретну відпустку при розрахунку пенсії, але відпустка по догляду за дитиною, як і раніше, буде зараховуватися до стажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Сильна Україна”, про це він сказав журналістам.

“Матері отримають право не враховувати роки, коли вони перебували у декретній відпустці, для обчислення коефіцієнту заробітної плати, що визначається при виході на пенсію”, - повідомив С.ТІГІПКО.

Він також запевнив, що відпустка по догляду за дитиною буде враховуватися до трудового стажу. “Час, проведений жінкою у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, як і раніше, буде зараховуватися у трудовий стаж”, - зазначив віце-прем`єр.