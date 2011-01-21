Завтра в Україні до -15° морозу

22 січня за прогнозами синоптиків на Лівобережжі України та на Миколаївщині і Одещині очікується мокрий сніг, на півдні - з дощем. На решті території - без істотних опадів.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, на сході – переважно східний, 5-10 м/с. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, в східних областях 10-15°, вдень 0-5° морозу (на Луганщині вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу); у південній частині вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у Приазов`ї 3-6° морозу, вдень у Криму 5-10° тепла).

У Києві та області істотних опадів не передбачається. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. По м. Києву температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.