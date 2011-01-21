23-24 січня в Україні погіршиться погода

23-24 січня у південній частині, східних та центральних областях очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, на півдні Одещини та в Криму з дощем, місцями сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі з посиланням на начальника УкрГМЦ МНС Миколу КУЛЬБІДУ.

Протягом доби пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, 24 січня в горах Криму до 25 м/с.

На дорогах ожеледиця.