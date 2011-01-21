Скільки потрібно грошей на установки доочищення води
Кабмін хоче спрямувати 370 млн. грн.
Кабінет міністрів України пропонує затвердити порядок використання коштів на поточний рік для реалізації загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 рр.
Про це йдеться в проекті постанови уряду, розміщеному на сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.
Згідно з проектом, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.
Бюджетні кошти пропонується розподілити таким чином: 30 млн. грн. – на продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до Хмельницького; 370 млн. грн. – на впровадження локальних і колективних установок доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, перш за все в регіонах з кризовою екологічною ситуацією.
Також кошти буде спрямовано для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних установ, зокрема в сільських населених пунктах, і облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом, а також розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання і водовідведення, спрямованих на покращення якості питної води з впровадженням енергозберігаючих технологій.