Скільки потрібно грошей на установки доочищення води

Кабінет міністрів України пропонує затвердити порядок використання коштів на поточний рік для реалізації загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 рр.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, розміщеному на сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Згідно з проектом, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Бюджетні кошти пропонується розподілити таким чином: 30 млн. грн. – на продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до Хмельницького; 370 млн. грн. – на впровадження локальних і колективних установок доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, перш за все в регіонах з кризовою екологічною ситуацією.

Також кошти буде спрямовано для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних установ, зокрема в сільських населених пунктах, і облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом, а також розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання і водовідведення, спрямованих на покращення якості питної води з впровадженням енергозберігаючих технологій.