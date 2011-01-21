Фонд Ахметова придбав будинок для багатодітної сім'ї з Харцизька

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» вручив ключі від нового упорядкованого будинку багатодітній сім`ї БІЛАШ з міста Харцизька, яка виховує 10 дітей.

Про це УНІАН повідомили у Фонді «Розвиток України».

Будинок був придбаний Фондом в рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину» за підтримки Харцизького трубного заводу, на якому понад вісім років працює електрозварником батько сім`ї Сергій БІЛАШ. Загальна площа будинку – 210 кв. м. Вартість будинку із земельною ділянкою становить 800 тис. грн.

Привітати сім`ю БІЛАШ з новосіллям приїхали голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, директор Фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, перший заступник директора Дивізіону прокату і сталі компанії «Метінвест» Ростислав ШУРМА, в.о. генерального директора Харцизького трубного заводу Юрій ЗІНЧЕНКО, секретар Харцизької міськради Ігор КОЛОДІЙ.

Як повідомив А.ЗАБОЛОТНИЙ, «ми вручаємо будинок вже 45-й багатодітній сім`ї. При цьому для нас, для Ріната Леонідовича, важливо не просто створити гарні умови проживання, а - справжня домівка, де панують любов і розуміння, закласти основу нормального розвитку дітей. Сімейні цінності – пріоритет для Фонду і його засновника, і всі наші дії спрямовані на їх розвиток і підтримку». За словами директора Фонду «Розвиток України», «ми забезпечили 45 багатодітних сімей упорядкованим житлом, а це – 570 дітей, які будуть рости в нормальних умовах; підтримуємо кризові сім`ї, допомогли вже 1000 дітям-сиротам знайти сім`ю, створюємо і підтримуємо дитячі будинки сімейного типу і приймальні сім`ї. Я дуже радий, що сьогодні ще одна сім`я дістала шанс якісно поліпшити своє життя».

Як повідомив голова Донецької обласної ради, «на тлі загального зниження чисельності населення країни за останні десять років, чисельність дітей в області зменшилася на 31% і сьогодні становить 540 тисяч дітей. Батьки, які в наш нелегкий час виховують більше трьох дітей, гідні найглибшої пошани і підтримки з боку держави, суспільства та бізнесу. Таких сімей у Донецькій області більше 11 тисяч, і в них виховуються близько 35 тисяч дітей».

Придбанням будинку для багатодітної сім`ї БІЛАШ Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» завершив реалізацію проекту «Зігрій любов`ю дитину», забезпечивши упорядкованим житлом 45 сімей з АР Крим, Донецької, Закарпатської і Луганської областей. Для 27 сімей Фонд Р.Ахметова придбав нові будинки, для 2 сімей будинки були збудовані Фондом за спеціально розробленим проектом, що враховує всі потреби багатодітної сім`ї. Також у рамках проекту Фонд виділив гроші на добудову і капітальний ремонт існуючого житла для 16 сімей. Усього на реалізацію проекту Фонд направив понад 20 млн. грн.

*** Фонд Р.Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Засновник Фонду - Р.Ахметов.

Напрямки діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Фонд створює фундамент для успішного і стабільного розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.