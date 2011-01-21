Додаткового фінансування пілотних регіонів не буде

Додаткового фінансування пілотних регіонів по реформі охорони здоров`я не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу в Києві.

«В умовах чіткої бюджетної дисципліни, в умовах складного міжнародного стану, Україна не має додаткових коштів, щоб кинути їх в будь-яку сферу економіки», - зазначила І.АКІМОВА.

Водночас вона підкреслила, що у сфері охорони здоров`я України фінансові кошти використовуються неефективно. «За кількістю койко-місць ми – попереду всієї Європи, і за кількістю хворих на інфекційні захворювання – СНІД, туберкульоз – теж на першому місці. Висновок – додаткові кошти не є метою експерименту (з реформування галузі)», - зазначила І.АКІМОВА, підкресливши, що метою пілотних проектів є «знайти усередині системи те, що використовується неправильно, те, що спрямовується туди, куди не потрібно».

«Тому перше завдання реформування – реструктуризація системи лікувальних установ - направлене на те, щоб вивільнити в самій системі кошти, які раніше використовувалися неправильно, сконцентрувати їх там, де потрібно», - сказала заступник голови Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року в трьох регіонах України - у Донецькій, Вінницькій і Дніпропетровській областях - розпочався дворічний експеримент з реалізації реформи системи охорони здоров`я.

За словами І.АКІМОВОЇ, реформа системи охорони здоров`я - "один з найголовніших пунктів програми економічних реформ". Експеримент у рамках реформи передбачає перебудову мережі медичних закладів і схеми їх фінансування, на проведення експерименту заплановано два роки.

Вона також заявила, що планується, що нова схема фінансування медичної галузі в пілотних регіонах почне працювати з 2012 року, а "після 12-го року будуть підбиті підсумки, визначені правильні, перспективні шляхи поширення цього експерименту, після чого така схема повинна набути поширення по всій Україні".