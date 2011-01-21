Реформи в українській медицині не можна насаджувати насильно

Реформи в українській медицині не можна насаджувати зверху, насильно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тут повинні бути повний консенсус, розуміння і з боку місцевих влад, і з боку центральної влади. Тільки тоді можна щось реальне робити і добиватися успіху», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також переконана, що процес реформування системи охорони здоров`я в Україні має відбуватися абсолютно прозоро.

«Тема прозорості є ключовою. Прозорість означає легкість визначення больових точок організації дискусій і ухвалення оптимальних рішень. Коли немає прозорості – є вузька група експертів, які щось між собою вирішили, зазвичай і результат виявляється поганим. Прозорість потрібна і для того, щоб ЗМІ могли доступно пояснити, які завдання стоять, як вони досягатимуться, як люди братимуть участь в проведенні цих реформ», - сказала І.АКІМОВА.