Реформування медицини почнеться з реструктуризації лікувальних установ

Реформи охорони здоров`я в Україні почнуться з реструктуризації лікувальних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу в Києві.

За її словами, в 2011 році починається пілотний експеримент в Донецькій, Вінницькій і Дніпропетровській областях з реформування системи охорони здоров`я.

«Реформи здійснюватимуться за трьома напрямами. Перший – це реструктуризація самої мережі лікувальних установ. У пілотних проектах вона давно почалася, але має йти вищими темпами, ніж у середньому по Україні. Друге завдання - перевірка нових фінансових механізмів, які дозволять правильно і ефективно використовувати бюджетні гроші. Концентрувати їх в тих лікувальних установах, які можуть і зобов`язані надавати якісну медичну допомогу і які дадуть, нарешті, стимули працювати лікарям краще, відновлять статус українського лікаря», - повідомила І.АКІМОВА.

Третьою складовою експерименту І.АКІМОВА назвала систему оцінювання якості. Яким чином гроші, які одержує лікар на своєму робочому місці, пов`язані з результатом, як він вилікував пацієнта.

«Пілотні проекти – це інструмент перевірки правильності наших ідей у сфері охорони здоров`я. Будь-який експеримент не може тривати нескінченно. Практика свідчить, що реформи мають здійснюватися достатньо швидко. От чому поставлено чіткий часовий період - два роки на основну роботу, третій на узагальнення результатів і розповсюдження їх на всю територію України», - сказала І.АКІМОВА, зазначивши, що помилки на шляху реформ охорони здоров`я мають бути наймінімальнішими.