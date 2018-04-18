Що вбиває материнський інстинкт українок?

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що розмір державної допомоги при народженні дитини до кінця 2011 року зросте майже на 60%. Та кому як не батькам знати: переважна більшість цієї державної допомоги, що стала для політиків частиною піару, йде на погашення тих медичних послуг, які минулими роками були безкоштовні.

Майже третина жінок репродуктивного віку не прагнуть відчути радість материнства. А ті, хто зважується на цей крок, частенько обмежуються однією дитиною.

Немає тренда на багатодітність

За даними ООН, в Україні зареєстрований найнижчий у світі природний приріст населення. Як зазначають демографи, рівень народжуваності в країні останніми роками скоротився удвічі і не забезпечує відтворення населення. Хоча якраз останніми роками чиновники радісно рапортують, що в країні зріс рівень народжуваності.

Так, сьогодні народжують. Але не багато. За даними Державного комітету статистики України, природний приріст населення зареєстрований лише в Києві, Закарпатській, Рівненській і Волинській областях. А щоб українська нація не скорочувалася як шагренева шкіра, необхідно, аби на середньостатистичну сім`ю припадало в середньому 2,2 дитини.

Медики і психологи намагаються розібратися у причинах свідомої бездітності жінок. І ось один із висновків: інстинкт материнства, виявляється, вбивають кар`єра і численні стреси. Як стверджують англійські науковці, у 40% жінок, зайнятих кар`єрою, знижується лібідо, а 30% жінок взагалі не хочуть ставати матерями.

«Небажання мати дітей – це психологічна проблема, але її причини можуть бути найрізноманітніші, – пояснює психолог Олена Черненко, завідувачка відділенням психології приватної клініки.– Багато що залежить від рівня достатку сім`ї, освіти. Надто різнорідне українське суспільство. Якщо зарплата українки в середньому становить менше 2,5 тисяч гривень, то в такому разі професійна залученість жінки – це запорука виживання сім`ї. Проте саме фінансові аспекти життя дуже багатьом жінкам не дозволяють зважитися на народження дитини».

В інших прошарках суспільства – інші проблеми. Досить часто жінки, що не мають фінансових складнощів, теж не хочуть народжувати. І якщо в першому випадку на підвищення народжуваності в країні може впливати держава, то в другому «балом правлять» внутрішні мотиви. Жінка свідомо робить вибір на користь кар`єри. Тим більше що цю особистісну орієнтацію вітає суспільство. І навіть нав`язує: подивіться глянсові журнали. У них практично немає пропаганди материнства.

«Всі ми живемо в соціумі – під впливом сучасних тенденцій, - пояснює Юлія Давидова,д.м.н., завідувачка акушерським відділенням екстрагенітальної патології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – Сьогодні насамперед вітається кар`єра, і ось ми маємо результат: жінки народжують мало. З`явиться тренд на народження великої кількості дітей – народжуватимуть. У журналах для жінок ви побачите безліч порад, як будувати кар`єру, а ось як створити сім`ю, як стати хорошою матір’ю – про це пишуть мало».

Як зазначає лікар, жінкам у глянсових журналах чомусь віддають два образи: «забитої» домогосподарки або «акули бізнесу». Але це крайнощі. Адже є маса проміжних варіантів, що дозволяють жінці мати дітей. Вся справа – в пошуку прийнятного. «На жаль, в Україні сьогодні немає такої тенденції: мати двох-трьох дітей. Нам потрібно змінювати ставлення до багатодітності, – зазначає Юлія Давидова. – Для цього необхідно, аби держава підтримувала материнство, аби в країні була достатня кількість хороших дитячих садків, безкоштовні дитячі спортивні секції і гуртки... Від цього залежить дуже багато».

Скільки грошей потрібно на пологи?

Здавалося б, жінки мають радіти: в Україні збільшується державна допомога при народженні дітей. Якщо в 2010 році при народженні першої дитини надавалося 12240 грн, то з 1 січня 2011 року – вже 17952 грн, з 1 квітня – 18304 грн, з 1 жовтня - 18766, з 1 грудня – 19140 грн. На другу дитину до кінця року сума допомоги становитиме 39150 грн, третьої – 78300 грн... Допомога нараховуватиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

На що підуть ці гроші? Зокрема, майбутні мами, стурбовані появою на світ здорових дітей, самі оплачують більшість аналізів під час вагітності. Наприклад, у недорогій приватній лабораторії в Києві звичайний бактеріологічний аналіз обійдеться в 57 гривень, а за пошук інфекцій групи TORCH потрібно викласти 570-1750 гривень.

«Готуючись до пологів, я поцікавилася, які витрати мене чекають, - розповідає майбутня мама Олена. – В столиці звичайні пологи в звичайному пологовому будинку обійдуться мінімум у 500 доларів. Потрібно ще заплатити 400 гривень у благодійну касу лікарні і на власний розсуд – гонорари середньому медперсоналу, приблизно – по 50 доларів на людину. І це – при успішних пологах. Я вже мовчу про ті суми, які «непомітно» йдуть на аналізи. І неважливо, чи платить жінка податки: дільничний лікар все одно направить майбутню маму, у тому числі й на платні аналізи».

Киянка Ольга народжувала сама, без чоловіка. Вона не скаржиться на дорожнечу медичних послуг. «За появу на світ своїх двох синів у звичайному київському пологовому будинку я заплатила $1000, заздалегідь вивчивши розцінки на пологи на інтернет-форумах, - розповідає молода мама. – Добре, що зараз мені допомагають батьки. Діти - це страшенно дороге задоволення: платити потрібно за все. Але якби я була упевнена в тому, що отримаю якісну медичну допомогу! Коли потрапила в пологовий будинок (між іншим, в центрі Києва), була готова заплатити за все, аби на мене в приймальному відділенні нарешті звернули увагу».

Подейкують, що за свої перші пологи співачка Мадонна заплатила 10 тисяч доларів, і цю суму українські медики називають «шаленою». Але і в Києві можна народити за ці гроші! В одній із провідних клінік української столиці весь комплекс послуг, пов`язаний з пологами, обійдеться в 35000 грн ($4400). Важливий нюанс: стільки коштують фізіологічні пологи без ускладнень. А спостереження за вагітністю в цій клініці обійдеться майже в 13000 грн ($1600). Разом – при нормальних пологах ціна появи малюка на світ – $6000.

Але ціни – цінами, а лікарі резонно зауважують: «У нас що, жінки на вулицях народжують?» Звичайно, ні. Захочете народити – де-небудь це зробите і навіть безкоштовно, якщо ризикнете. Врешті-решт, держава теж зацікавлена в появі нових платників податків, для цього й побудовані пологові будинки.

«В усьому світі - від Індонезії до США, зокрема і в Україні – витрати на допомогу породіллі розраховують за однією схемою, – пояснює Юлія Давидова. - За даними Міжнародної федерації акушерів і гінекологів, для системи охорони здоров`я вартість природних пологів становить $1500, кесаревого розтину – $2500, природних пологів з переходом на кесарів розтин – $3500. Ці цифри враховують, розробляючи політику в галузі материнства і дитинства в кожній країні».

Але, як мовиться, мало народити – потрібно ще й виховати. І вилікувати дитину, якщо вона захворіла. Тут знову багато що упирається в гроші. Як зазначає Людмила Шангіна, директор соціальних програм Центру Разумкова, за економічної ситуації, що склалася в Україні, люди просто не можуть завести дитину. Країна така нестабільна, що українці не знають, що буде завтра, і як вони проживуть, якщо кількість членів їхньої родини збільшиться.

«Двоє працюючих батьків не в змозі забезпечити гідний рівень життя собі та хоча б одній своїй дитині, - розповідає Людмила Шангіна. – А коли люди матимуть упевненість в завтрашньому дні, вони матимуть багато дітей. Але поки що соціальної перспективи суспільство не бачить».

Майбутня мама як кришталева ваза

Нині ми всі живемо в оточенні нескінченних стресів. Як на них реагує жіночий організм, репродуктивна система?

«Дуже багато що залежить від того, як людина ставиться до психологічного тиску. Одна жінка сприймає стрес як катастрофу, інша – толерантніше, – пояснює Юлія Давидова. – Тому, аби жінка собі не нашкодила, вона має бути упевнена в собі, спокійна. Потрібно проказувати свої проблеми, знаходити вихід із ситуацій, що непокоять. Стрес небезпечний для жінки, тим більше – для вагітної: можливі викидні, передчасні пологи. Тому до майбутньої мами слід ставитися як до кришталевої вази».

Чим старша жінка – тим ретельніше слід готуватися до майбутньої вагітності. Тим більше що українки не поспішають поринути в радощі та складнощі материнства. І деколи складається думка, що деяким жінкам народжувати просто ліньки. Як розповідають медики, сьогодні багато 18-20-річних українок відразу налаштовані на кесарів розтин. А «дорослі» породіллі навпаки – прагнуть до природних пологів.

Є й жінки, що «патологічно» бажають мати дітей. Якщо їхнє бажання не справджується – починаються неврози. Звичайно, такий стан гармонійним не назвеш. «Жінки прагнуть довести свою спроможність, реалізувати жіночу функцію, – говорить Юлія Давидова. – Якщо історія безпліддя тривала – ймовірність успіху зачаття зменшується. Вагітність може бути обтяжена важким психоемоційним «багажем». За умови стабільної психіки за допомогою репродуктивних технологій можна домогтися бажаного результату з більшою вірогідністю. А взагалі в 60% випадків безпліддя нез`ясовні. До речі, дуже багато випадків підтверджують: коли безплідна пара усиновлює дитину, за два-три роки жінка народжує…»

На жаль, сьогодні кожна п`ята українка репродуктивного віку безплідна. 40% українських сімей не можуть народити дітей за станом здоров`я. У чому причина? Головна з них – порушення репродуктивного здоров`я через перенесені інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом. Причому, як у жінок, так і у чоловіків. Свобода сексуальних стосунків не минає без наслідків. Крім того, в Україні 80% молодих людей до двадцяти років хворі на хронічні захворювання.

Друга причина безпліддя – аборти. За деякими оцінками, 30% жінок, що пройшли через цю операцію, не можуть згодом завагітніти... Адже понад 40% українських жінок репродуктивного віку хоча би раз у житті робили аборт. За словами Світлани Лурьє, керівника департаменту маркетингових досліджень компанії Proxima Research, в Україні – найвищий показник абортів у Східній Європі.

«В Україні найпопулярніші методи контрацепції - переривання статевого акту і обчислення «небезпечних днів». А в усьому світі «небезпечні дні» обчислюють не для контрацепції, а для визначення зручних для зачаття днів», – пояснює різницю в українському і європейському світогляді В’ячеслав Камінський, головний фахівець з акушерства і гінекології Міністерства охорони здоров`я України.

А тепер підсумуємо. За даними Держкомстату України, більш як половина українських сімей не мають дітей. І не потрібно в цьому винуватити лише жінок. Психологи твердять в один голос: у представниць слабкої статі дуже багато обов`язків, дуже широкий діапазон ролей. А все встигнути в житті нереально. Ось якби українські чоловіки робили все можливе для народження дітей, забезпечували їх і просто дуже любили жінок, хтозна, як високо «стрибнула б» в Україні народжуваність…

Ксенія Мелешко, «Главред»