Справа про закупівлю машин “швидкої допомоги”: лікарі лжесвідчать?

Прокуратура та СБУ змушують голів сільрад та головних лікарів лікарень, які у січні-лютому 2010 року отримали машини «Опель-Комбо» для обслуговування сільського населення, підписати документ про те, що ці автомобілі є контрабандою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Зокрема, за даними Кіровоградської обласної організації партії «Батьківщина», до Новоукраїнської районної прокуратури та до СБУ викликалися голови сільських рад та головні лікарі лікарень. Людей змушували підписати «документ», в якому, крім відомостей про факт отримання транспорту, говорилося і про те, що машини «Опель-Комбо» є контрабандою.

«Після тиску, погроз і шантажу, головні лікарі змушені були підписати запропонований папір, хоч насправді вдячні уряду Юлії ТИМОШЕНКО за отримані машини», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом закупівлі 1 тис. автомобілів в кредит під державні гарантії, надані Кабінетом міністрів Ю.ТИМОШЕНКО.

Справу порушено проти директора державного підприємства „Укрмедпостач” Миколи ПЕТРЕНКА.

Генеральний прокурор В.ПШОНКА повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн. грн.

При цьому вони не підходять для використання як автомобілі “швидкої допомоги”, заявив В.ПШОНКА.