В Україні проблеми з ліками для хворих на ВІЛ/СНІД

В Україні виникли серйозні проблеми із забезпеченням хворих на ВІЛ/СНІД антиретровірусними препаратами.

Про це голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД , Володимир ЖОВТЯК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, понад 20 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів, із них 2 тисячі дітей, можуть померти через відсутність життєвого важливого лікування.

«Вперше за всю історію лікування ВІЛ/СНІД в Україні склалася загроза переривання антиретровірусної терапії у зв`язку з тим, що препарати не були вчасно поставлені МОЗ у регіональні центри СНІДу», - сказав В.ЖОВТЯК.

Він підкреслив, що лікування хворих на ВІЛ/СНІД є життєво необхідним. «Його не можна переривати - якщо людина не прийме вчасно препарати, в його організмі може виникнути резистентність (стійкість до лікарських препаратів)», - додав експерт.

В.ЖОВТЯК переконаний, що якщо зараз буде перервано лікування хворих на ВІЛ/СНІД, то всі зусилля України, спрямовані на протидію епідемії, скотяться до рівня початку 1990-х років.

«Через браку препаратів уже сьогодні пацієнтам міняють лікування, дають людям інші ліки, дітям ділять пігулки на око, видають їм дорослі форми, завдаючи шкоди здоров`ю», - сказав В.ЖОВТЯК.

Він підкреслив, що вже декілька місяців Всеукраїнська мережа ЛЖВ заявляє про загрозу переривання лікування, а в цей же час «держава, правоохоронні органи прокуратура, МВС почали масові перевірки неурядових організацій, які працюють із протидії ВІЛ/СНІД у нашій країні».

«Ми пишемо запити, б`ємо тривогу, кричимо про проблему, яка існує сьогодні в нашій країні. Замість відповіді ми стикаємося з репресивними підходами правоохоронних органів», - заявив В.ЖОВТЯК.

Голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ звернувся із закликом до прокуратури займатися не лише "забороною неурядових організацій у процесі протидії епідемії ВІЛ/СНІД", але також і захистом прав громадян і з`ясуванням причин, "чому сьогодні в нашій країні люди вмирають через брак життєво необхідних препаратів".