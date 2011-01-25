У МОЗ запевняють: хворі на ВІЛ забезпечені препаратами
За рахунок бюджету та фонду
Міністерство охорони здоров’я України інформує, що станом на 24 січня 2011 року забезпечується безперервна антиретровірусна терапія для всіх хворих на ВІЛ-інфекцію пацієнтів, які її отримують (18 тис. 328 пацієнтів за кошти державного бюджету, 2 тис. 884 пацієнта за кошти Глобального фонду з боротьби зі СНІДом).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, наголосивши, що жодного випадку переривання лікування не було.
“Міністерство охорони здоров’я України виконало у 2010 році Державну програму «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу». Усі заплановані до закупівлі на 2011 рік за державні кошти антиретровірусні препарати закуплені згідно укладених договорів на загальну суму 142 821 тис. грн.”, - наголошується у повідомленні.
Також у МОЗ зауважили, що Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Хмельницька області у повному обсязі забезпечені АРТ препаратами за рахунок запасу з 2010 року та поставки на 2011 рік.
В інших областях України є проблеми з окремими препаратами, які знаходяться на перевірці якості або на етапі поставки, додали у міністерстві.
При цьому у повідомленні ще раз вказано, що в жодному випадку переривання лікування хворих не було.
Також у МОЗ наголосили, що “переведення хворих на інший препарат із аналогічної групи є безпечним і жодним чином не вплине на стан здоров’я, оскільки тенофовір та ефавіренз на сьогодні є основними препаратами в схемах лікування через високу ефективність та профіль безпечності. Поставка в регіони в повному обсязі решти АРТ препаратів буде завершено до середини лютого”.
Ситуація щодо проведення АРТ в Україні перебуває на особистому контролі міністра охорони здоров’я України Іллі ЄМЦЯ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, на прес-конференції в УНІАН голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК заявив, що в Україні виникли серйозні проблеми із забезпеченням хворих на ВІЛ/СНІД антиретровірусними препаратами.
За його словами, понад 20 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів, із них 2 тисячі дітей, можуть померти через відсутність життєвого важливого лікування.
«Вперше за всю історію лікування ВІЛ/СНІД в Україні склалася загроза переривання антиретровірусної терапії у зв`язку з тим, що препарати не були вчасно поставлені МОЗ у регіональні центри СНІДу», - сказав В.ЖОВТЯК.
«Через браку препаратів уже сьогодні пацієнтам міняють лікування, дають людям інші ліки, дітям ділять пігулки на око, видають їм дорослі форми, завдаючи шкоди здоров`ю», - сказав В.ЖОВТЯК.
Він підкреслив, що вже декілька місяців Всеукраїнська мережа ЛЖВ заявляє про загрозу переривання лікування, а в цей же час «держава, правоохоронні органи прокуратура, МВС почали масові перевірки неурядових організацій, які працюють із протидії ВІЛ/СНІД у нашій країні».