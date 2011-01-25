У МОЗ запевняють: хворі на ВІЛ забезпечені препаратами

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що станом на 24 січня 2011 року забезпечується безперервна антиретровірусна терапія для всіх хворих на ВІЛ-інфекцію пацієнтів, які її отримують (18 тис. 328 пацієнтів за кошти державного бюджету, 2 тис. 884 пацієнта за кошти Глобального фонду з боротьби зі СНІДом).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, наголосивши, що жодного випадку переривання лікування не було.

“Міністерство охорони здоров’я України виконало у 2010 році Державну програму «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу». Усі заплановані до закупівлі на 2011 рік за державні кошти антиретровірусні препарати закуплені згідно укладених договорів на загальну суму 142 821 тис. грн.”, - наголошується у повідомленні.

Також у МОЗ зауважили, що Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Хмельницька області у повному обсязі забезпечені АРТ препаратами за рахунок запасу з 2010 року та поставки на 2011 рік.

В інших областях України є проблеми з окремими препаратами, які знаходяться на перевірці якості або на етапі поставки, додали у міністерстві.

При цьому у повідомленні ще раз вказано, що в жодному випадку переривання лікування хворих не було.

Також у МОЗ наголосили, що “переведення хворих на інший препарат із аналогічної групи є безпечним і жодним чином не вплине на стан здоров’я, оскільки тенофовір та ефавіренз на сьогодні є основними препаратами в схемах лікування через високу ефективність та профіль безпечності. Поставка в регіони в повному обсязі решти АРТ препаратів буде завершено до середини лютого”.

Ситуація щодо проведення АРТ в Україні перебуває на особистому контролі міністра охорони здоров’я України Іллі ЄМЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, на прес-конференції в УНІАН голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК заявив, що в Україні виникли серйозні проблеми із забезпеченням хворих на ВІЛ/СНІД антиретровірусними препаратами.

За його словами, понад 20 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів, із них 2 тисячі дітей, можуть померти через відсутність життєвого важливого лікування.

«Вперше за всю історію лікування ВІЛ/СНІД в Україні склалася загроза переривання антиретровірусної терапії у зв`язку з тим, що препарати не були вчасно поставлені МОЗ у регіональні центри СНІДу», - сказав В.ЖОВТЯК.

«Через браку препаратів уже сьогодні пацієнтам міняють лікування, дають людям інші ліки, дітям ділять пігулки на око, видають їм дорослі форми, завдаючи шкоди здоров`ю», - сказав В.ЖОВТЯК.

Він підкреслив, що вже декілька місяців Всеукраїнська мережа ЛЖВ заявляє про загрозу переривання лікування, а в цей же час «держава, правоохоронні органи прокуратура, МВС почали масові перевірки неурядових організацій, які працюють із протидії ВІЛ/СНІД у нашій країні».