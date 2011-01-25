Інтернет-портал «Сирітству – ні!» допоміг 1021-й дитині знайти родину

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» і Всеукраїнська громадська організація «Магнолія» проаналізували ефективність роботи першого всеукраїнського інтернет-порталу з питань усиновлення www.sirotstvy.net. За рік роботи портал допоміг 1021-й дитині-сироті знайти родину, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Інтернет-портал «Сирітству – ні!» створено з метою просування національного усиновлення, він покликаний максимально скоротити відстань між дитиною і потенційними батьками. На порталі розміщено інформацію про дітей-сиріт, що підлягають усиновленню в Україні, яка постійно обновляється і розширяється. В особистому розділі кожної дитини можна проглянути її фотографії і відео, з’ясувати, чи є у нього брати і сестри, одержати інформацію про її вік і регіон, в якому вона перебуває. Також користувачі порталу мають нагоду одержати он-лайн-консультацію фахівців: психолога, юриста, соцпрацівника, обговорити питання, що цікавлять їх, у форумі, скористатися бібліотекою книг, документів і нормативних актів з питань усиновлення.

«Сьогодні, за офіційними даними, в Україні понад 100 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, - говорить керівник проекту Дарина КАСЬЯНОВА. - З них 30 тисяч дітей підлягають усиновленню. 1021-а дитина, що знайшла родину: це багато чи мало порівняно з кількістю сиріт в Україні? Якщо задуматися про те, що за кожною цифрою стоїть дитяче життя, дитяча доля, то 1021-а дитяча мрія, що збулася, – це величезна цифра».

За попередніми даними, в 2010 році в Україні було усиновлено 3 438 дітей, з них 2243 дитини – українцями.

Партнерами проекту виступили ФК «Шахтар», Департамент з питань усиновлення і захисту прав дітей, служби у справах дітей. Інформаційну підтримку надали телеканали "Інтер", СТБ, ТРК «Україна», ТОНІС, регіональні канали ТРК «Київ» і 1-й Муніципальний канал (м. Донецьк), інтернет-портал www.uaua.info, інформагентство УНІАН. Партнером друкованої версії проекту виступила газета «Сегодня», яка розміщує на сторінках свого видання інформацію про дітей, а також корисну інформацію і контакти для потенційних усиновлювачів.

* * * Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд створює фундамент для успішного і сталого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду – Р.АХМЕТОВ.