Україні відмовлять у $305 млн на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу?

Глобальний фонд для боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією може відмовити Україні в наданні понад 300 млн. доларів на подолання епідемії ВІЛ/СНІД.

Про це представники неурядових фондів заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК сказав, що Глобальний фонд може переглянути своє рішення про виділення Україні 305 млн. доларів на подолання епідемії ВІЛ/СНІД. «Це станеться, якщо Україна не перегляне свої репресивні підходи до протидії епідемії ВІЛ/СНІД і до роботи неурядових організацій, які є ядром у цій протидії», - підкреслив В.ЖОВТЯК.

На прес-конференції через інтернет-зв`язок зі Швейцарією портфоліо-менеджер Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією Андреас ТАМБЕРГ підкреслив, що міжнародні експерти уважно спостерігають за процесами, які відбуваються в Україні.

«Демократична криза в країнах Східної Європи, колишнього Радянського Союзу не є ні для кого секретом. Якщо десять років тому ми говорили про 150 мільйонів жителів у Росії, то сьогодні ми говоримо про Росію з її 140 мільйонами населення. Не хотілося б говорити так із приводу України», - зазначив А.ТАМБЕРГ, підкресливши, що «вірус ВІЛ/СНІД не може бути переможений політичним тиском, політичними рішеннями».

«Ми наприкінці минулого року радісно сприймали новину про новий закон щодо ВІЛ/СНІД, який було схвалено Верховною Радою. Нам дещо незрозуміло, чому, всупереч цьому закону, ведеться політика, яка, на наш погляд, спрямована на зведення до нуля всіх досягнень, які країна зробила до цих пір у боротьбі з ВІЛ/СНІД», - заявив А.ТАМБЕРГ.

За його словами, факти переривання в отриманні хворими на ВІЛ/СНІД антиретровірусних препаратів і переривання курсів замісної терапії споживачами ін`єкційних наркотиків, які піддаються найбільшим ризикам зараження ВІЛ-інфекцією, отримали величезний міжнародний резонанс.

«Ми в Глобальному фонді зі своїми колегами ретельно стежимо за подіями, які відбуваються зараз у Києві, в Маріуполі, Донецьку, інших українських містах і стежимо за долею пацієнтів, які можливо постраждають. Те, що ми спостерігаємо в Україні останнім часом, дуже схоже на ненаукову розмову», - сказав А.ТАМБЕРГ.

Він нагадав, що в Україні зараз епідемія ВІЛ/СНІД, яка має бути під постійним контролем.

«Сподіваємося, що як антиретровірусна терапія, так і замісна терапія (які взаємопов`язані), будуть розширюватися і приведуть до контролю над епідемією. Закликаю всіх серйозно подумати про можливі наслідки цілеспрямованого припинення програм. Ми хочемо вам допомогти, але якщо ви самі не допомагатимете... у нас не залишиться вибору, як тільки переглянути домовленості», - підкреслив портфоліо-менеджер Глобального фонду.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Глобальний фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією ухвалив рішення про виділення Україні 2,5 млрд. грн. на 2012-2017 роки.

Разом із тим, під час переговорів, які продовжуватимуться в 2011 році, Глобальний фонд може висунути Україні низку умов, зокрема, щодо належного державного фінансування заходів щодо боротьби з ВІЛ/СНІД і дотримання зобов`язань, затверджених Національною програмою із протидії ВІЛ/СНІД, які зараз не виконуються.

Головними виконавцями гранту призначені Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІД в Україні, Український центр профілактики та боротьби зі СНІД Міністерства охорони здоров`я України, Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ/СНІД .

Сьогодні, 25 січня, на прес-конференції в УНІАН голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, В.ЖОВТЯК заявив, що в Україні виникли серйозні проблеми із забезпеченням хворих на ВІЛ/СНІД антиретровірусними препаратами.

За його словами, понад 20 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів, із них 2 тисячі дітей, можуть померти через відсутність життєвого важливого лікування.

«Вперше за всю історію лікування ВІЛ/СНІД в Україні склалася загроза переривання антиретровірусної терапії у зв`язку з тим, що препарати не були вчасно поставлені МОЗ у регіональні центри СНІДу», - сказав В.ЖОВТЯК.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров`я України запевнило, що безперервна антиретровірусна терапія забезпечується для всіх хворих на ВІЛ-інфекцією пацієнтів, які її отримують.

Довідка УНІАН. Згідно з офіційною статистикою, в Україні на обліку перебуває близько 167 тис. ВІЛ-інфікованих, із них 33 тисячі - хворі на СНІД, щодня реєструється 48 випадків виявлення ВІЛ.

Разом із тим, міжнародні експерти вважають, що реальна кількість ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД у нашій країні може становити 360 тисяч осіб (приблизно 1,33% від кількості дорослого населення країни).