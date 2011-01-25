Правоохоронці збирають інформацію про хворих на ВІЛ

Правоохоронні органи під тиском збирають інформацію про хворих на ВІЛ, які отримували препарати замісної терапії.

Про це виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” Андрій КЛЕПІКОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ доручило органам міліції примусово збирати інформацію про людей з ВІЛ - пацієнтів замісної підтримувальної терапії.

“Це стосувалося абсолютно усіх пацієнтів, які приймали замісну підтримувальну терапію, - це 6 тисяч пацієнтів. Через такі залякування та погрози частина пацієнтів вже почала відмовлятися від терапії, бо йдеться фактично про взяття на облік міліції тих пацієнтів, які стоять на обліку у медичній установі, тобто йдеться про розголошення діагнозу ВІЛ/СНІД”, – зазначив А.КЛЕПІКОВ, підкресливши, залякують також і медичних сестер, і лікарів, які надають цю терапію.

Крім того, він заявив, що силові відомства перевіряють неурядові організації, які працюють з такими хворими та захищають їхні права, масованими перевірками охоплені близько 100 організацій-виконавців програм по всій Україні.

“Генпрокуратура, МВС, а також є інформація й про Службу безпеки України, ведуть плановану акцію з перевірки неурядових організацій та партнерів на місцях. Йдеться про близько 100 організацій, які отримали листа від прокуратури та інших установ, про надання пояснень. До декого приходили та вилучали документацію, деяких, як мене, викликали у прокуратуру для надання пояснень”, – сказав А.КЛЕПІКОВ.

Він висловив припущення, що правоохоронні та силові органи діють за вказівкою вищого керівництва держави.

“Наслідки цих дій очевидні – вже сьогодні Глобальний фонд з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який фінансує програми в Україні, однозначно висловився, що подібні дії влади можуть спричинити ненадання або затримки у фінансуванні. Йдеться про 305 мільйонів доларів, які Україна очікує отримати у 2012-2016 роках, і зараз одержання цих коштів поставлене під значний ризик через дії держави”, – наголосив А.КЛЕПІКОВ.