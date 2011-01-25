Показники захворюваності на грип відповідають сезонному рівню і тенденції до їх зростання ще зберігаються. Про це сьогодні повідомив заступник директора Департаменту санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Антон ПАРУСОВ під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Він відзначив, що на третьому тижні 2011 року в всіх 9-ти контрольних містах Українського центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій показники захворюваності були нижчими за епідемічні пороги. Виняток становить лише Донецьк, де епідпоріг було перевищено у 1,3 раза (захворюваність на 10 тис. населення склала 66,69 випадків при показнику епідпорогу 53,22).

Усього за минулий тиждень у 10-ти контрольних містах Центру грипу було зареєстровано 58 тис. 177 хворих на гострі респіраторні інфекції, госпіталізовано 751 особу (1,3% хворих), серед госпіталізованих 75,1% складають діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРІ складає 59,73 випадки на 10 тис. населення проти 62,59 випадків на минулому тижні.

Загалом показники захворюваності за 3-му тижні були на 4,6% нижчі за показники на 2-му тижні 2011 року.

Серед дітей зареєстровано 32 тис. 217 випадків грипу та ГРІ (55,4% з числа всіх хворих). Як і на 2-му тижні, частіше хворіли діти віком 1-4 роки (38,2%) та 5-9 років (29,9%).

За даними щотижневого електронного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я (EuroFlu, 2-й тиждень), активність грипу продовжує зростати у напрямку із заходу на схід. Разом з тим, у центральній частині Європейського регіону зберігається низька активність грипу та ГРІ.

За даними з різних країн Європейського регіону, протягом другого тижня 2011 р. частка позитивних зразків на грип, як і на попередньому тижні, склала 44%. У більшості країн світу серед виділених збудників продовжує домінувати вірус грипу A (H1N1)-2009.