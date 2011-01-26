Уряд Тимошенко не закуповував "швидких" за завищеними цінами?

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО не закуповував «санітарні автомобілі за завищеними цінами», а тим більше через фірму «ІСС Україна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

У «БЮТ-Батьківщина» вкрай здивовані, що затриманого керівника вищезгаданої фірми називають «фігурантом кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО».

У партії вважають, що влада дійсно з політичних мотивів переслідує лідера «Батьківщини», але ж з нею пов’язана далеко не кожна кримінальна справа, яка порушується в Україні.

Як зазначає прес-служба «Батьківщини», у згадуваному випадку йдеться про закупівлю санітарних автомобілів одним із міністерств за процедурою внутрішньовідомчого тендеру. “Про подібні тендери очільники міністерств не зобов’язані були інформувати керівництво Кабінету міністрів, відтак прив’язка згаданої теми до ТИМОШЕНКО не має під собою жодних підстав та носить провокативний характер”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли деякі ЗМІ, слідом за екс-міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ до Праги мав намір втекти директор фірми "ІСС Україна", через яку уряд Ю.ТИМОШЕНКО нібито закупив санітарні автомобілі за завищеними цінами. Комерсанта затримали 16 січня по дорозі в аеропорт і на вечір того дня в нього був заброньований авіаквиток до Праги. Проти директора "ІСС Україна" було порушено кримінальну справу за постачання державі 27 санітарних автомобілів за дуже завищеними цінами у 2007 - 2009 роках.