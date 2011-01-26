В Україні немає пенсій, більших за 50 тис грн - голова ПФУ

В Україні немає пенсій, більших за 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому сьогодні під час прес-конференції у Тернополі запевнив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, найбільша пенсія в Україні зараз становить трохи більше 45 тис. грн. «Це одна така пенсія, її отримує льотчик-випробувальник, чорнобилець, ця людина дійсно заробила таку пенсію», - сказав Б. ЗАЙЧУК.

Він додав, що розмови про пенсії в розмірі близько 100 тис. грн. є безглуздими. «Люди, які говорять про такі цифри, наслухалися горе-експертів. Але ці експерти ніколи в житті не тримали в руках пенсійного формуляра, вони навіть не уявляють, як пенсія нараховується. Я, наприклад, розуміюся в розрахунках, я вмію це робити, мене дівчата навчили. А вони (експерти – УНІАН) цього не вміють і не знають, звідки воно береться, як обраховується стаж, як виводиться коефіцієнт, які періоди оптимізації – вони поняття не мають. Ті ж профспілки взялися пенсіонерів захищати. Та ви працюючих захистіть, тоді всім буде добре», - сказав Б.ЗАЙЧУК.

Він додав, що у екс-голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА немає такої пенсії, як йому приписують.

«Ці міфи породжуються тим, що люди не орієнтуються в цифрах. От як тільки якесь відоме прізвище – давайте йому припишемо хоч 200 тис. грн. пенсії, хоч 500 тис. грн., хоч 800 тис.», – додав у свою чергу директор Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Владислав МАШКІН.

За даними Б.ЗАЙЧУКА, загалом в Україні є 3,85 тис. пенсіонерів, які мають пенсію в розмірі понад 10 тис. грн. «Це 3 тис. 850 пенсіонерів на цілу Україну, на фоні 13,7 млн. пенсіонерів вони в економічному плані нам нічого не зроблять», - переконує Б.ЗАЙЧУК.

З них 1 тис. – це Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої соціалістичної праці, кавалери чотирьох медалей «За відвагу», повні кавалери Ордену Слави, які й отримують відповідні надбавки до пенсії.

У число 3,85 тис. пенсіонерів із пенсією понад 10 тис. грн. входить і 961 народний депутат.

За даними Б. ЗАЙЧУКА, середня пенсія у народних депутатів становить 13,5 тис. грн. «Не всі мають 15 тис. грн., бо є голови комітетів, заступники, є керівники парламенту. А в рядових депутатів пенсії менші», – розповів він.