Україна завтра відзвітує в ООН про реалізацію прав дитини

Україна представить в Комітеті ООН з прав дитини третю і четверту періодичну національну доповідь про реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини, а також Факультативного протоколу до неї щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, доповідь відбудеться у рамках роботи 56-ї сесії Комітету ООН з прав дитини, що триває 26-29 січня у Женеві (Швейцарія).

Для захисту в ООН періодичної доповіді України до Женеви відбули представники Мінсім’ї, Мін’юсту, МВС, Міністерства охорони здоров’я, Мінпраці та Міносвіти. Участь у процедурі захисту візьме також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Доповідь включає в себе оновлені довідкові, статистичні та аналітичні матеріали стосовно поточного стану роботи в Україні із захисту прав дитини. Під час роботи сесії ООН Україна також планує поінформувати про хід і результати соціально-економічних реформ, зокрема тих, які спрямовані на захист дитинства, а також про заходи, що вживаються для поліпшення становища дітей в Україні, особливо соціально вразливих категорій.

Проходження звіту передбачає представлення національної доповіді, а також проведення інтерактивного діалогу між країною, що проходить звіт, і Комітетом ООН.

За результатами захисту національної доповіді Комітет ООН з прав дитини надасть на адресу України офіційні рекомендації.

*** Конвенція про права дитини була підписана Україною 21 лютого 1990 року та набула чинності для нашої держави 27 вересня 1991 року. Згідно з положеннями конвенції, держави-учасниці зобов‘язані поважати і забезпечувати усі права, передбачені цим міжнародним актом, за кожною дитиною, яка перебуває у межах їхньої юрисдикції, а також вживати усіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання.

Факультативний протокол щодо участі дітей у збройних конфліктах було ратифіковано Україною 23 червня 2004 року. Протокол зобов‘язує держави-учасниці не здійснювати призов до збройних сил осіб, які не досягли 18-річного віку.