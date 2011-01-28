Вчені розповіли, хто буде населяти Україну в 2025 році

За прогнозами соціологів, до 2025 року обличчя нашої країни стане жовто-чорним.

Про це заявив Олексій Позняк, завідувач відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціологічних досліджень НАН України.

Він розповів про ті місця на карті, де українців стає менше, і чому через кілька десятків років центр України може перетворитися на пустелю, яку заселять африканці й азіати, пише «КП в Україні».

«Перше загальнонаціональне дослідження з питань трудових міграцій в Україні провели тільки в середині 2008 року. Проводив його Центр соціальних реформ і Держкомстат України, фінансував Світовий банк і ще кілька структур. За даними дослідження, кількість людей, які протягом попередніх трьох з половиною років хоча б раз виїжджали працювати за кордон, склала півтора мільйона. Сюди не потрапили ті, хто виїхав до 2005 року і вже не повертався, і родини, які покинули Україну в повному складі, - про них просто не було кому розповісти статистикам », - зазначив Позняк.

За його словами, в Україні зараз близько двох з половиною мільйонів мігрантів, що становить п`ять відсотків працездатного населення.

Позняк також підкреслив, що серед українців, які виїжджають за кордон, половина залишається в СНД, в основному в Росії, і трохи в Білорусі. Решта освоюють країни Євросоюзу: Італію, Чехію, Польщу, Іспанію, Португалію, Грецію. Відсоток «американців», «канадців» та інших, дуже малий.

«За нашими оцінками, якщо б не трудова міграція, то рівень безробіття в Україні був би в півтора рази вище. Інше питання, що частина українців існує там «на пташиних правах». Тільки третина має письмові договори з господарями », - зазначив Позняк.

За його словами, за кордоном низка країн розглядають Україну як привабливу для роботи в ній.

«Вихідці з Індії, Бангладеш, Пакистану в основному розглядають нашу країну як транзитну по дорозі на захід. А власне до нас потік вкрай малий: це громадяни колишніх середньоазіатських республік Союзу. Але замислюватися про залучення трудових ресурсів треба. Розрахунки показують, що до 2025 року дефіцит робочої сили стане колосальним », - додав він.

Згідно з прогнозами, в Україні малими партіями будуть залучати переважно мігрантів з Африки і Південно-Східної Азії, інтегруючи їх у суспільство і навчаючи української мови.

«Мова - найлегше. У мовному середовищі мігрант освоюється за три місяці. Звичайно, якщо довести ситуацію до ручки, коли буде потрібно ввозити відразу великі групи іноземців, то велика ймовірність, що утворяться колонії. І спілкуватися по-українськи або по-російськи для мігрантів не стане нагальною необхідністю. Змішаних же, з різних країн робочих змусять перейти на мову країни, в якій вони перебувають, щоб закріпитися в Україні. Альтернатива ж - знову назад, в голод і бідність », - підкреслив Позняк.

Він також зазначив, що деякі області і регіони України зможуть перетворитися на пустелю, на території якої зможе оселитися хто завгодно. За прогнозами Інституту демографії, найвищі темпи падіння чисельності населення відзначаються в декількох центральних і північних областях.

«Особливу тривогу викликає Чернігівська область. За нею - Сумська, Кіровоградська, Луганська. За середнім варіантом прогнозу, якщо до 2025 року Україна в цілому «зменшиться» на 5-7 відсотків, то перелічені області - на 18-20 відсотків. Так що загроза безлюдних українських територій, на жаль, не вигадка і не страшилка. Там зможе оселитися хто завгодно », - зазначив Позняк.

Як повідомлялося раніше, майже кожен п`ятий українець мріє тимчасово працювати за кордоном, а 15% хотіли б залишити свою батьківщину назавжди.

Нагадаємо, українські соціологи й демографи прогнозують, що до 2050 року населення України скоротиться до 36 млн осіб.

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