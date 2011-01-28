Хто тисне на сільських лікарів щодо закупівлі "швидких"?

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України у здійсненні тиску на сільських лікарів для отримання їх свідчень проти неї для підтвердження обвинувачення, висунутого в рамках нової кримінальної справи про закупівлю автомобілів швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Генеральна прокуратура разом зі Службою безпеки України вже півроку знущається над лікарями і керівниками сільських лікарень, знущається для того, щоб вони письмово давали свідчення, що ці машини стоять без використання і що це були зайве витрачені кошти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак, за її словами, працівники сільських медичних закладів відмовляються надавати такі покази, а навпаки направляють листи про кількість врятованих життів за допомогою цих транспортних засобів, про економічність їх експлуатації тощо. «Крім того вони в цих листах висловили подяку за те, що такий транспорт був поставлений, тому що останній транспорт в деяких селах постачався ще на початку 90-х років», - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, Відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України розповсюдив повідомлення, що ГПУ порушено кримінальну справу щодо колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Встановлено, що закуплені 1000 автомобілів «Опель Комбо» не належать до жодного з зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги, не є спеціалізованим транспортом та не віднесені до виробів медичного призначення.

“Попри той факт, що вартість «Опель Комбо» становить близько 15 тис. доларів США, колишній уряд купував їх за ціною більш ніж на 20%. Також передбачалось доукомплектування автомобілів спеціальним медичним обладнанням, хоча фактично воно обмежилось лише порожніми пластиковими коробками”, - повідомляли у Генпрокуратурі.

“По суті, ввезені автомобілі використовувались у передвиборчій кампанії кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО шляхом розміщення на них напису «Програма уряду Тимошенко» та інших агітаційних написів”, - наголошується у повідомленні відомства.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає сфабрикованою порушену проти неї кримінальну справу про перевищення службових повноважень під час закупівлі автомобілів для швидкої допомоги.