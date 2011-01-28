В Україні запобігли поширенню вчення небезпечних сект

15:20, 28 січня 2011
Країна
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Ввозили книги і аудіо

Співробітники митниці затримали друковану продукцію, аудіокниги та аудіолекції загальною вартістю понад 302 тиc. грн. при спробі їх незаконного переміщення через кордон.

Вантаж складався із 78 коробок з друкованою продукцією релігійно-філософського вчення з Саєнтології та Діанетики Л. Рона Хаббарда, повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України.

Друковану продукцію було виявлено у пункті пропуску «Нові Яриловичі» у вантажівці під керуванням громадянина Республіки Білорусь. Згідно з наданими до митного оформлення документами, транспортний засіб переміщував вантаж «меблі та вироби з пластика». Меблева продукція надходила до нашої держави з Литовської Республіки.

Проте під час огляду вантажу митники за допомогою системи телеспостереження «Сова» виявити за коробками з меблями коробки білого кольору з малюнком «Розгорнутої книги». У цих коробках знаходились комплекти компакт-дисків разом з друкованими виданнями автора Л. Рона Хаббарда в асортименті.

Водій пояснив, що переміщував даний вантаж за попередньою домовленістю з невідомими йому особами за винагороду. Будь-яка товаросупровідна документація на цей вантаж у нього відсутня, митне оформлення даних товарів митними органами Литовської Республіки не здійснювалось.

Складено протокол про порушення митної справи за ознаками ст. 352 Митного кодексу України. Вантаж вилучено.

 

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