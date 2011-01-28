В Україні запобігли поширенню вчення небезпечних сект

Співробітники митниці затримали друковану продукцію, аудіокниги та аудіолекції загальною вартістю понад 302 тиc. грн. при спробі їх незаконного переміщення через кордон.

Вантаж складався із 78 коробок з друкованою продукцією релігійно-філософського вчення з Саєнтології та Діанетики Л. Рона Хаббарда, повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України.

Друковану продукцію було виявлено у пункті пропуску «Нові Яриловичі» у вантажівці під керуванням громадянина Республіки Білорусь. Згідно з наданими до митного оформлення документами, транспортний засіб переміщував вантаж «меблі та вироби з пластика». Меблева продукція надходила до нашої держави з Литовської Республіки.

Проте під час огляду вантажу митники за допомогою системи телеспостереження «Сова» виявити за коробками з меблями коробки білого кольору з малюнком «Розгорнутої книги». У цих коробках знаходились комплекти компакт-дисків разом з друкованими виданнями автора Л. Рона Хаббарда в асортименті.

Водій пояснив, що переміщував даний вантаж за попередньою домовленістю з невідомими йому особами за винагороду. Будь-яка товаросупровідна документація на цей вантаж у нього відсутня, митне оформлення даних товарів митними органами Литовської Республіки не здійснювалось.

Складено протокол про порушення митної справи за ознаками ст. 352 Митного кодексу України. Вантаж вилучено.