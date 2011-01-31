Українцям до Єгипту краще не їхати

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту.

На цьому сьогодні наголосив прес-секретар МЗС Олександр ДІКУСАРОВ.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство рекомендує утриматися від поїздок до Каїра, Александрії та Суецу, а також на курорти Єгипту до стабілізації ситуації.

"Ми також переконані, що туристичні компанії, які пропонують громадянам України відвідати Єгипет з туристичною метою, повинні в обов`язковому порядку інформувати їх про нестабільну ситуацію в цій країні", - зауважив речник МЗС.

На сьогодні в Єгипті перебувають 6 з половиною тисяч українських туристів, із низ 3 тисячі - в Хургаді.

Прес-секретар МЗС наголосив, що всі вони можуть звертатися за телефоном у посольство України в Каїрі. Втім, на сьогодні не зафіксовано звернень українців до посольства України в Єгипті та МЗС.

В департаменті консульської служби МЗС України цілодобово працює лінія: (044) 238-16-57.

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті шостий день тривають масові безлади з вимогою відставки президента 82-річного президента Хосні МУБАРАКА, який керує країною 30 років, і проведення економічних і політичних реформ.

У зіткненнях загинули 150 осіб, 4 тисячі поранено. По всій країні введено комендантську годину.

Х.МУБАРАК у п`ятницю оголосив про відставку уряду, але це не зупинило демонстрації.