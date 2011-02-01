В українців, які постраждали в аварії автобуса в Польщі, тяжкі травми

Троє громадян України із 39 чоловік, які постраждали в аварії туристичного автобуса учора увечері у Польщі, мають серйозні травми та перебувають у польських лікарнях.

Про це УНІАН повідомили у відділенні поліції у Підкарпацького воєводства, де вчора увечері сталася аварії.

Серед поранених - двоє дорослих, яким 31 та 32 роки, та 8-річна дівчинка.

„Після огляду лікарів, виявилося, що поранення трьох з них, в тому числі дитини, є серйозними”, - відзначила поліція.

Поліція підтвердила смерть одного із 37 пасажирів автобуса (ним їхало теж двоє водіїв - УНІАН).

Решта пасажирів, у яких лікарі не виявили серйозних ушкоджень, провели ніч в готелі.

За попередніми даними поліції, водій автобуса, який віз українців до зі Львова до Праги, втратив контроль над керуванням машини, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Поліція відзначає, що водій автобуса був тверезим.

Відповідні польські служби ліквідовували наслідки аварії усю ніч.