35% українців «живуть на ліках»

Постійно ліками користується третина українців, майже 50% купують медпрепарати без призначення лікаря. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, відповідно до даних, переданих УНІАН, більш як третина українців - 35,4% - на питання про частоту придбання ліків відповіли, що постійно «живуть на ліках». Більш як чверть - 27,6% - сказали, що купують медикаменти час від часу, 21,8% опитаних роблять це часто, і лише 9,8% громадян - не вдаються до них практично ніколи. Важко було відповісти на це питання 5,4% респондентів.

При купівлі лікарських препаратів значна частина наших співгромадян - 43,2% - керуються порадою лікаря. Більш як третина опитаних - 39,6% - покладаються на особистий досвід, а 12,5% українців довіряють пораді аптекаря. Орієнтуються на ціну препарату 6,7%, прислухаються до порад знайомих 6,3%, вірять телевізійній рекламі 4,3% респондентів. 4,2% громадян не купують лікарських препаратів. Важко було відповісти на дане питання 3,5% українців.

Також, згідно з опитуванням, майже половина громадян України - 45,4% - купує ліки без призначення лікаря. При цьому, 40,2% громадян роблять це часто, а 5,2% – завжди. Без попередньої консультації з доктором рідко купує ліки майже третина населення - 30,1%, а кожен п`ятий опитаний - 20,3% – ніколи не купує ліків без поради лікаря. Важко було відповісти на дане питання 4,2% респондентів.

Велика частина українців - 40,4% - не стикалися з проблемами під час придбання ліків. Серед основних проблем, що виникають при купівлі ліків, майже третина громадян - 29,7% - назвали неможливість придбання препарату через його високу вартість. Варіант «препарату не було в аптеці, тільки аналоги» вибрали 12,6% опитаних, у 8,7% респондентів відсутній рецепт на дані ліки, не змогли купити препарат через відсутність потрібного дозування 5,3% громадян, а 1,2% заявили, що мають досвід придбання підроблених ліків. Стикалися з проблемою відсутності в аптеці відповідного формату ліків 1,1%, а 2,1% респондентів – важко було відповісти на дане питання.

Не має значення виробник лікарського препарату для 40,2% українців. Майже третина опитаних - 30,1% - віддають перевагу імпортним препаратам, а кожен четвертий - 25,4% - довіряє вітчизняному виробнику. Важко було відповісти на дане питання 4,3% громадян.

Опитування показало, що переважна більшість українців - 90,1% - вважають, що слід ввести державний контроль цін на ліки. Не бачать в цьому необхідності 5,9% опитаних, а 4% – важко було відповісти на дане питання.

Більшість громадян України - 85,6% - стурбовані проблемою фальсифікації лікарських препаратів. Не мають занепокоєння з даного приводу тільки 6,3% опитаних, а 8,1% - важко було відповісти на дане питання.

Коментуючи одержані дані, експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО висловила думку, що українська система охорони здоров`я, особливо в поліклінічній її частині, була сформована за часів СРСР, і обслуговує той устрій життя, який практично пішов у минуле. «Це часи тотального офіційного працевлаштування, коли оплата за листком тимчасової непрацездатності, або, іншими словами, за «лікарняним» тільки пропорційно збільшувалася у міру збільшення трудового стажу», - зазначила вона.

На думку М.ТКАЧЕНКО, сьогодні дуже точно відображає тенденцію, що склалася в сучасному українському суспільстві, відома реклама зі слоганом «Хворіти ніколи?». «Не будемо говорити про серйозні діагнози, ургентні випадки, вони вимагають іншого підходу. Але давайте запитаємо зараз будь-яку працюючу людину: чому вона віддасть перевагу у разі ГРЗ, бронхіту або радикуліту – піти на лікарняний або вилікуватися в ударні терміни відомим йому набором засобів і методів? Звичайно, друге. І не тому, що вона – безтурботний і безвідповідальний ідіот, а тому що на ринку праці нині ставки високі і незамінних немає», - сказала експерт.

На її думку, сьогодні працюючій людині йти на «лікарняний» - алогічно і громіздко. «Всі наші рідні і знайомі хвороби ми здатні вилікувати самі. Близько 45% опитаних стверджують, що лікарські препарати вони купують без призначення лікаря, а 39,6% при купівлі ліків керуються особистим досвідом. До речі – вищенаведена реклама відіграє далеко не останню роль тоді, коли людина стоїть перед вибором: йти до лікаря або лікуватися самостійно. Велика кількість яскравих оптимістичних роликів на тему ліків переконує глядачів, що, якщо ти захворів - зовсім не обов`язково звертатися до лікаря. Купив потрібний препарат – і всі проблеми вирішені», - вважає М.ТКАЧЕНКО.

На думку експерта, сьогодні державна медицина і сучасна багато працююча людина не співпадають, існують в паралельних світах. «Зараз ніби-то є і лікарняні листи, і санаторії-профілакторії, і дільничні лікарі у поліклініках. Але суспільство, що живе за законом ринкової економіки, вже давно структуроване інакше і стрімко рухається в інший бік. Обслуговувати сучасний устрій життя повинна медицина, що базується на нових принципах. Можливо – страхова медицина. Але вже більш як десять років виповнилося дискусії про серйозні структурні зміни у системі охорони здоров`я і про те, яку ж модель страхової медицини застосувати до цієї країни», - сказала М.ТКАЧЕНКО.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Лікарські препарати в Україні» з 29 по 31 січня 2011 року. Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.