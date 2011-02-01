Виробники пропонують замінювати хімдобрива біопрепаратами

Українські виробники пропонують замінювати хімічні добрива біопрепаратами, оскільки така альтернатива дозволяє не забруднювати навколишнє середовище й сільгосппродукцію.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор ТОВ СХП «Нива» (ТМ Biona), що виробляє пробіотичні препарати, Артур КАРГАНЯН.

За його словами, застосування біопрепаратів не лише екологічно, але й економічно вигідно. Зокрема, такі препарати не викликають звикання й коштують на порядок дешевше хімічних аналогів, не поступаючись їм за ефективністю.

«Використовуючи біопрепарати замість агрохімії, сільгосппідприємство не лише добивається збільшення обсягів продукції, але й має можливість набагато дорожче продати її, сертифікувавши як екологічно чисту», – зазначив А.КАРГАНЯН.

За його словами, в Канаді, Америці та Євросоюзі давно звернули увагу на цю проблему. Особливо відчутною вона стала після заборони у низці країн застосування традиційних антибіотиків, використовуваних як стимулятори росту в тваринництві. Проте в Україні такі хімічні антибіотики як і раніше використовують. За словами А.КАРГАНЯНА, альтернативою кормовим антибіотикам повинні стати пробіотики – препарати на основі корисних для тварин бактерій, які протистоять патогенним бактеріям в організмі й забезпечують відновлення нормальної мікрофлори в кишечнику. Зокрема, використання різних пробіотиків дозволяє збільшувати засвоюваність корму тваринами на 12-15%, а приріст живої маси – до 15% тощо.

Як зазначив А.КАРГАНЯН, на думку фахівців, екологічно безпечні й ефективні пробіотики незабаром можуть замінити антибіотики в тваринництві, проте найшвидше біопрепарати замінять агрохімію в рослинництві, адже хімічні добрива забруднюють землю пестицидами, нітратами, важкими металами тощо.

За даними керівника відділу загального землеробства, хімізації та меліорації Міністерства аграрної політики та продовольства України Анатолія РУДЮКА, останніми роками міндобрива в Україні використовують усе менше, проте не через перехід на екологічні продукти, а у зв`язку з браком коштів. Зокрема, якщо в 1998 році на 1 га доводилося близько 164 кг добрив, то зараз – близько 49 кг. При цьому він зазначив, що збори зернових в Україні навіть зі зменшенням використання мінеральних добрив не знижуються.

У свою чергу, А.КАРГАНЯН додав, що в останні 10 років попит на екологічну їжу подвоївся й, за прогнозами, ринок екологічно чистої продукції до 2020 року може досягти обороту в 200-500 млрд. дол. на рік. Наприклад, потреба в екологічно чистих продуктах у Франції задоволена лише на 36-40%, у Німеччині – ще менше. На його думку, в Україні також сільське господарство, що базується на дбайливому ставленні до природи, стає все більш актуальним.