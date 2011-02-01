Торік кількість пожеж в Україні зросла на 43%

Протягом минулого року кількість пожеж в Україні порівняно з 2009 роком зросла на 43% - до 62 тис. випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області повідомив заступник міністра МНС Віталій БУТ.

За його словами, 2010 рік був відносно безпечний для українських громадян, порівняно з попереднім роком.

«Прямі збитки від надзвичайних ситуацій по Україні рахуються в сумі більше 2 млрд. грн. Більше 3 тис. громадян загинули, в основному, під час пожеж. Я не враховую дорожньо-транспортні пригоди, там окремі цифри», - повідомив В.БУТ.

Він наголосив, що торік завдяки спільній роботі всіх рятувальних служб і місцевої влади вдалось впоратись і з підтопленням, і з пожежами.

«Роботи в цьому році не убавиться, існує тенденція до росту надзвичайних ситуацій. Не тільки в Україні, але й в інших державах. Питання, як підкріпити цю готовність з бюджетним фінансуванням, ми ще обов’язково обговоримо з місцевою владою», - підкреслив заступник міністра МНС.