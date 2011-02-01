Щоденно в Україні діагностують 442 нові випадки раку

Щоденно в Україні медики діагностують 442 нові випадки раку, або 18 – щогодини.

Про це сьогодні на брифінгу, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком, наголосив головний онколог МОЗ України Ігор ЩЕПОТІН, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«До лікаря-онколога слід звертатися та проходити профілактичний огляд тоді, коли ви почуваєтеся добре. Бо, коли ми виявляємо хворобу на 1-2 стадіях, то майже в 100% випадків гарантуємо одужання», - підкреслив І.ЩЕПОТІН.

Він зазначив, що в Україні щороку на рак занедужує понад 160 тисяч осіб. Ризик захворіти на рак впродовж життя в Україні має кожен 3-4 чоловік та кожна 5-6 жінка. Станом на 01.01.2011 р. на обліку онкологічних установ України перебувало понад 960 тисяч онкологічних хворих, в тому числі 5,5 тисяч дітей. Помирають від раку щоденно 239 осіб, або 10 – щогодини.

«Сьогодні зберігається позитивна динаміка у зниженні смертності від раку в Україні, яка намітилась впродовж минулого року. Темпи зниження смертності щорічно складають 1,5%», - зазначав І.ЩЕПОТІН.