В Україні захворюваність на рак збільшилася на 2,4%

За останні п’ять років в Україні рівень захворюваності на рак збільшився на 2,4%, щорічний приріст рівня захворюваності становив 0,6%.

Про це свідчить аналіз динаміки ураження населення України злоякісними новоутвореннями на основі персоніфікованої бази даних Національного канцер-реєстру, повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається у повідомленні, зростає захворюваність населення на рак ротової порожнини, ободової та прямої кишки, шкіри, молочної залози, шийки та тіла матки, яєчника, передміхурової залози, сечового міхура, щитовидної залози, лімфатичної та кровотворної тканин. Найбільший приріст (20-50%) показників захворюваності виявлено при злоякісних новоутвореннях передміхурової залози, нирки, щитовидної залози, ободової та прямої кишки, тіла матки.

У чоловіків найчастіше виявляють злоякісні пухлини легенів, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки – 52,2% від усіх злоякісних пухлин.

У жінок найчастіше виявляють рак молочної залози, тіла матки, ободової кишки, шийки матки – 53,5% від усіх злоякісних пухлин.

Найвищі показники захворюваності на рак у порівнянні із загальноукраїнським (331,5 на 100 тисяч населення) спостерігались у м. Севастополі, в Кіровоградській, Миколаївській та Запорізькій областях (374,7-475,8 на 100 тисяч населення).

Рівень захворюваності на рак міського населення України на 15% вищий, ніж сільського.

Спостерігається тенденція до зниження смертності від раку - за останні 5 років показник зменшився від 187,4 до 184,5 на 100 тис. населення, або на 1,6%.

У структурі онкологічної смертності чоловічого населення перші місця посідають рак легенів, шлунка, колоректальний рак, передміхурової залози, що складає 56,1% всіх випадків смерті від раку; у структурі жіночої смертності від раку - молочної залози, шлунка, яєчника та колоректальний рак – 52,0%.

Найвищі показники смертності від раку зареєстровано в Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій областях та м. Севастополь.

Таким чином, рівень захворюваності на рак населення України стабільно зростає, найчастіше українці хворіють на рак легенів, молочної залози, шлунка, передміхурової залози, тіла матки та колоректальний рак; рівень смертності від злоякісних новоутворень має сталу тенденцію до зниження, що обумовлено поліпшенням діагностично-лікувального процесу, резюмували у прес-службі МОЗ.

У прес-службі також зазначили, що станом на 1 січня 2011 року в Україні працює 46 державних онкологічних закладів та Національний інститут раку.

Забезпеченість ліжками становить 2,7 на 10 тисяч населення (норматив - 3,5) та 82,2 - на тисячу хворих (норматив - 123,3), тобто дефіцит ліжок для лікування онкологічних хворих сягає 25%. Найнижчий рівень забезпеченості ліжками для лікування онкологічних хворих спостерігається в Житомирській та Київській областях – удвічі менше за норматив, при тому, що територія цих регіонів найбільше постраждала від наслідків Чорнобильської катастрофи, а темпи приросту захворюваності на рак перевищують середньоукраїнські.

Рівень забезпечення засобами для лікування онкологічних хворих у більшості регіонів не перевищує 30% від потреби, тому фінансовий тягар з придбання необхідних ліків лягає на плечі хворого та його родини.