В Україні чоловіків зобов'яжуть забирати дитину з пологового будинку

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який зобов`язує батька забрати дитину з пологового будинку, якщо цього не зробила мати дитини.

Відповідний проект (№ 6007 від 25.01.2010 р.) «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України (щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку)», ініційований народним депутатом від фракцій ПР Юрієм Мірошниченко, підтримали 237 народних обранців.

Головним завданням законопроекту є прирівняти в обов`язках обох батьків, які не перебувають у шлюбі, забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я.

Зміст законопроекту полягає в доповненні частини другої статті 143 СК України положенням, що батько, який не перебуває у шлюбі, але батьківство якого встановлено, зобов`язаний забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я, якщо цього не зробила мати дитини.

Також парламентарії підтримали пропозицію підготувати цей документ до другого читання за скороченою процедурою.

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