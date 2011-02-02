2011 стане переломним для охорони здоров'я України - Бахтеєва

2011 рік має стати переломним для вітчизняної охорони здоров`я - протягом цього року будуть зроблені конкретні кроки для забезпечення глибокої структурної реформи системи охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва на загальних зборах Національної академії медичних Україні, яке відбулося 1 лютого 2011 року.

Бахтєєва підкреслила, що роль Національної акдемії медичних наук України у цьому ланцюзі просто неоціненна. Її досвід має стати підмогою реформ, що проводяться в охороні здоров`я, забезпечити їх наукове обгрунтування і супровід. Адже саме в академії, за її словами, зібрані світові та вітчизняні досягнення в області медицини, передові медичні технології, наукова еліта нашої країни в особі 36 академіків, 75 членів-кореспондентів Академії, 700 докторів науки і 1700 кандидатів наук.

«Всі чудово розуміють, що одним з найважливіших запорук успіху реформи охорони здоров`я є ефективна співпраця медичної науки і практики,» - сказала Бахтєєва.

Бахтєєва повідомила, що загальні збори Національної академії медичних наук України задовольнило прохання про відставку її президента - академіка Олександра Возіанова у зв`язку зі станом здоров`я. І переважною більшістю підтримав кандидатуру на посаду нового президента Академії, відомого вченого, доктора медичних наук, професора Сердюка Андрія Михайловича.

«Сьогодні, коли в Україні є економічна і політична стабільність, коли зусилля всіх гілок державної влади - Президента України, парламенту та уряду об`єднані, охорона здоров`я отримала реальну можливість стати на шлях перетворень і перейти від декларації намірів про реформи до їхнього практичного здійснення. Внесок Андрія Михайловича Сердюка в медичну науку і практику величезний. У нього комплексний, всеосяжний погляд на розвиток галузі, новаторський підхід до вирішення найголовніших проблем охорони здоров`я,»- заявила Бахтєєва.