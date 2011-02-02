У Києві планують відкрити 100 амбулаторій сімейної медицини

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що в столиці кінця року має відкритися 100 амбулаторій сімейної медицини: 20 – до кінця травня, і 40 – до Дня Незалежності України.

Як повідомила УНІАН прес-служба КМДА, про це О.ПОПОВ заявив під час наради, на якій було презентовано проект створення амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у Голосіївському районі м. Києва.

«Сьогодні соціальне та матеріальне забезпечення не стимулює лікарів на виконання своїх функцій на високому рівні, – зазначив О.ПОПОВ. – Ми маємо відпрацювати і затвердити механізм відносин влади з лікарями, який би стимулював лікаря до ефективної роботи».

Він зауважив, що з метою наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення столична влада сприятиме подальшому розвитку інституту сімейного лікаря шляхом створення мережі закладів сімейної медицини. Зокрема, відкриття амбулаторій загальної практики/сімейної медицини в районах новобудов та віддалених від медичної інфраструктури мікрорайонах міста, збільшення фінансування первинної медично-санітарної допомоги.

Ще однією з проблем, на яку звернув увагу керівник КМДА, є забезпечення первинної медицини кадрами. «Важливо підібрати людей, які вже мають практику. Сімейний лікар має працювати у сучасних умовах і застосовувати сучасні технології, надавати ефективну високопрофесійну допомогу», – зазначив О.ПОПОВ.

Він додав, що з метою ліквідації дефіциту лікарів загальної практики/сімейної медицини, на розгляд сесії Київради подано проект рішення «Про затвердження Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-2018 роки». Планується, що ця програма допоможе вирішити забезпечення медичними кадрами лікувально-профілактичні заклади Києва спільно з НМУ ім. О.О.Богомольця в кількості 140 фахівців щорічно.

Під час наради також було представлено проект Голосіївської РДА, в якому передбачається створення амбулаторій загальної практики – сімейної медицини на основі модульних конструкцій. На замовлення керівництва району був розроблений проект модульної конструкції споруди амбулаторії сімейного типу, яка може бути швидко встановлена (протягом 5 діб) на окремій ділянці. О.ПОПОВ схвалив даний проект.

«Необхідно, щоб керівництво кожного району визначило для себе модель, за якою буде розвиватися первинна ланка, механізми, необхідні ресурси, обсяг оснащення, – зазначив він. – Система повинна запрацювати комплексно і ефективно».