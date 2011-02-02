В Україні в 10 разів збільшать штрафи за забруднення лісу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо посилення відповідальності за забруднення лісів).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 344 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Закону України передбачає посилення відповідальності у формі десятикратного збільшення штрафів за вчинення правопорушень, передбачених ст.105 Лісового кодексу України та, відповідно, статтями 72, 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, законопроектом встановлюється, що пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.