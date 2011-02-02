На підвищення пенсійного віку для жінок хочуть ввести мораторій

Народні депутати України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (БЮТ), Олександр СОЧКА (БЮТ) і Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (НУ-НС) пропонують ввести в Україні мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок до 1 січня 2030 року.

Відповідний законопроект (№8042 від 1 лютого 2011 р.) розміщено на офіційному сайті парламенту.

Крім того, проектом документа також передбачено встановити до 1 січня 2030 року мораторій на підвищення мінімального стажу роботи й мінімального страхового стажу для громадян, необхідного для призначення всіх видів пенсій, визначених Законами «Про пенсійне забезпечення» і «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Законопроект встановлює ще один мораторій до 2030 року – на скорочення величини оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка використовується з 1 жовтня 2008 року при нарахуванні пенсії.