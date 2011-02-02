На Львівщині п‘ятикласник «замінував» школу

У місті Новий Розділ Львівської області п’ятикласник через невивчені уроки «замінував» школу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, анонімне повідомлення про те, що у приміщенні школи закладено вибуховий пристрій надійшло в міліцію о 8.10. Евакуація не проводилася, оскільки навчання на цей момент ще не розпочалося, а у приміщенні школи перебував лише сторож.

Під час обстеження приміщення школи та прилеглої території спеціалістами вибухо-технічної служби вибухових пристроїв виявлено не було.

Було встановлено, що 11-річний учень 5-го класу через невивчені уроки з власного мобільного телефона подзвонив на номер «102» і повідомив про вибухівку.